В стране и мире Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров Алена Миронова Ранее в ходе большой пресс-конференции президент рассказал, что в 2021 году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. © Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Предложения должны быть представлены до 1 февраля 2021 года. Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин рассказал, что в 2021 году пенсии в России будут проиндексированы выше инфляции - на 6,3%. Президент также предложил обратить внимание на те категории работающих пенсионеров, которые нуждаются в поддержке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика