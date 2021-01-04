Азиатскую часть России накрыл «антициклонище»
Последний раз такой затяжной антициклон наблюдался в январе 2006 года.
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Редкие аномальные морозы уже полмесяца наблюдаются в азиатской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Я даже не знаю, как его назвать. Антициклонище. Он уже полмесяца бродит по азиатской части страны», - передает РИА Новости слова синоптика.
По оценкам метеорологов, температура будет держаться ниже нормы на 10-15 градусов еще пять дней в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Алтайская областях, Красноярском крае.
Вильфанд уточнил, что последний раз подобная ситуация была почти 15 лет назад - в январе 2006 года. Такой затяжной антициклон считается крайне редким явлением.