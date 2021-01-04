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Автобус с детьми попал в ДТП в Челябинской области

Валентина Пескова
12:20 04.01.2021
По предварительным данным, в аварии один человек погиб и еще несколько пострадало.
Автобус с детьми попал в ДТП в Челябинской области
© Фото: МЧС РФ

Автобус, перевозивший детскую спортивную команду из Южноуральска, попал в ДТП на трассе между Миассом и Златоустом. Как сообщили «Звезде» в региональном МВД, авария произошла в тот момент, когда со встречной полосы на автобус неожиданно начал двигаться автомобиль.

Полицейские, которые сопровождали детей на патрульной машине, подставили ее машину под удар движущегося средства, чтобы спасти детей, однако после столкновения в машину сопровождения все же врезался автобус.

В результате ДТП, предварительно, погиб один человек и несколько пострадало. Обстоятельства и причины аварии предстоит установить следователям.

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