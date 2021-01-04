В Грузии родился редкий зеленый щенок

Зеленая собака появилась на свет в канун Нового года в Грузии. Зверь, родившийся в селе вблизи города Ахалцихе, получил соответствующую кличку - Гринч.

Члены семьи Месаркишвили, ставшие хозяевами уникального питомца, не планируют отдавать щенка в зоопарк, хотя первые предложения им уже поступили. Вместе с ним были рождены еще семь маленьких собак. Об этом сообщила телекомпания «Рустави 2».

Ранее в мире уже регистрировались случаи появления зеленошерстных собак. Подобный окрас возникает у животного в связи с влиянием пигмента желчи биливердина. Через некоторое время шерсть пса должна потерять необычный оттенок.