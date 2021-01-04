Украинские медики назвали враньем заявления властей о вакцине «Спутник V»

Глава Национальной медицинский палаты Украины Сергей Кравченко назвал «враньем» слова главного санитарного врача Виктора Ляшко о том, что на Украине невозможно зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», созданную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

Кравченко напомнил на своей странице в Facebook, что ВОЗ еще в феврале 2020 года «определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с пандемией».

Ляшко же ранее заявил, что вакцину из России якобы нельзя зарегистрировать на Украине до завершения третьей фазы клинических испытаний. Однако председатель Национальной медицинской палаты Украины подчеркнул, что в мире по этой схеме уже зарегистрировано восемь вакцин.