Пятая часть населения Земли может пострадать от оседания почвы к 2040 году

Пятая часть населения земного шара может пострадать к 2040 году из-за оседания почвы. Об этом заявила международная группа исследователей во главе с Испанией.

Эксперты предупреждают, что усиление засух в будущем приведет к тому, что оседание будет происходить все чаще — и, по мере роста мирового населения, с большим воздействием на цивилизацию. Оседание грунта обычно сильнее всего поражает регионы с высокой плотностью населения, большим спросом на добычу подземных вод и районы, испытывающие нехватку воды.

В исследовании ученый Херардо Эррера-Гарсия из Геологического и Горного института Испании и его коллеги изучили научную литературу, чтобы определить, что истощение подземных вод уже привело к оседанию земель в 34 странах. Об этом сообщает Daily Mail.

Группа исследователей разработала модель для прогнозирования риска оседания грунтовых вод по всему земному шару, включающую такие факторы, как региональная геология, климат, подверженность наводнениям или засухе и деятельность человека, вызывающая истощение подземных вод.

При проверке разработанной модели на основе независимых наборов данных, обнаружилось, что она может различать области, подверженные риску и не подверженные риску оседания. Точность составляет 94%.

Ученые признали, что в настоящее время модель не учитывает существующие меры, направленные на борьбу с оседаниями, а это означает, что она может переоценивать риск в тех районах, где действуют подобные меры.