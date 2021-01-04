Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом
Как рассказала «Звезде» дочь, народный артист СССР чувствует себя хорошо.
© Фото: ТРК "Звезда"
|
Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом
Как рассказала «Звезде» дочь, народный артист СССР чувствует себя хорошо.
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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