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Шеф-повар порекомендовал не оставлять новогодние салаты больше, чем на сутки

Егор Левин
11:34 04.01.2021
Еда с майонезной или сметанной заправкой хранится от получаса до 2 часов, с масляной заправкой - до 3 часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал «Звезде» о правилах хранения пищевых продуктов и блюд, составляющих привычное новогоднее меню россиян. Шеф-повар посоветовал не употреблять салаты, которые ждут своего часа более одного дня.

«Не заправленные салаты могут храниться до 24 часов. Но желательно, чтобы срок не превышал 12 часов. Можно вечером нарезать и по истечении этого срока уже употребить, потому что дальше уже начинает происходить брожение. Также не забываем, что в салатах содержатся консерванты - соленые огурцы, консервированный горошек - это молочнокислые бактерии. С одной стороны, они и полезны для организма, если их употреблять по отдельности, а в салатной смеси они уже дают негативный эффект», - посоветовал Крюков.

Шеф-повар также отметил, что если салаты заправлены майонезом или сметаной, хранить их следует не более 2 часов или даже 30 минут по определенным нормам. Дольше могут храниться продукты с масляной заправкой - до 3 часов.

«С любой из заправок начинается брожение, иной раз даже в холодильнике. Начинается брожение, начинают закисать продукты. Первым начинает портиться картофель, за ним - мясо и рыба», - рассказал Крюков.

Ранее врач назвала симптомы отравления, требующие посещения врача. По словам гастроэнтеролога Нурии Диановой, если симптомы отравления длились недолго, не наблюдалось повышения температуры и сильной слабости, тревожиться не стоит, но в случае, если они затягиваются и протекают тяжело, необходимо обратиться к специалисту.

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