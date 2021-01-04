Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию в 2021 году

Россия и Белоруссия могут подписать соглашение о перенаправлении части экспорта нефти республики из Литвы в порты России уже в 2021 году. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, он считает это вполне возможным и в 2021 году с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями.

«На мой взгляд, 2021 год - вполне реальные сроки, когда можно начать поставки», - цитирует Новака РБК-ТВ.

В середине декабря белорусское предприятие BNK (UK) Limited временно приостановило экспорт нефтепродуктов в литовский порт Клайпеда. Лишить Литву белорусского транзита президент республики Александр Лукашенко пригрозил после резких заявлений Вильнюса относительно ситуации в Белоруссии. В Литве же заявляли, что отказ Минска от использования литовских портов сделает хуже в первую очередь только самому Минску.