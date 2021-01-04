Сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Робертс умерла в США

Актриса и модель из США Таня Робертс, которая исполнила роль девушки агента 007 Джеймса Бонда в кинокартине «Вид на убийство», являющейся частью франшизы про знаменитого британского разведчика, умерла в возрасте 65 лет.

Как пишет портал TMZ со слов представителя актрисы, в канун Рождества она вышла на прогулку со своими собаками, а при возвращении упала, получив тяжелую травму. Робертс была госпитализирована, а в больнице медикам пришлось подключить ее к аппарату искусственного дыхания. В воскресенье, 3 января, женщина скончалась.

Таня Робертс считалась одним из секс-символов начала 1980-х годов. В фильме про Джеймса Бонда «Вид на убийство» (1985) ее партнером был Роджер Мур, исполнивший в роль агента 007 в семи фильмах о нем. Робертс также сыграла главные роли в таких картинах, как «Повелитель зверей», «Шина - королева джунглей», «Почти беременна».