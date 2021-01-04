Новак уверен в успешном завершении строительства «Северного потока-2»

Вице-премьер российского правительства Александр Новак заявил, что санкции США против проекта «Северный поток- 2» являются открытым протекционизмом продвижения сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Европы. Однако это, по словам Новака, не навредит строительству газопровода. Вице-премьер заявил, что оно будет продолжено из-за поддержки проекта странами ЕС.

«Инструмент абсолютно не является конкурентным. Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации проекта, европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этого он будет реализован», - сказал Новак в интервью РБК.

Прогнозировать сроки завершения строительства он при этом не стал, переадресовав данный вопрос непосредственно компаниям, ответственным за прокладку газопровода.

Ранее компания Nord Stream 2 завершила строительства «Северного потока- 2» в исключительной экономической зоне Германии. По данным СМИ, в январе 2021 года начнутся работы на двух параллельных ветках газопровода в исключительной экономической зоне Дании.