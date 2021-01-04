Биолог допустил скорое открытие лекарств, удваивающих продолжительность жизни

Британский ученый Эндрю Стил считает, что человечество находится не слишком далеко от открытия лекарств, которые могли бы удвоить продолжительность жизни. Резкое замедление процесса старения может стать реальностью. Об этом биолог рассказал в своей книге «Нестареющий: новая наука о старении без старения».

Ученый подчеркнул, что не ожидает, что пенсионеры начнут выглядеть как подростки. Скорее будет открыт препарат, который сможет выявлять коренные причины дисфункции по мере взросления людей, предотвращая обычные проблемы со здоровьем, которые большинство из нас, как правило, испытывает с возрастом. Среди них - боль в суставах, артрит, проблемы с бедрами, хрупкие кости и так далее.

«Мы можем придумать методы лечения, которые замедляют весь процесс старения, откладывая болезни в будущее», - передает Daily Star слова ученого.

Стил считает, что это может произойти уже в недалеком будущем.

«Я думаю, что лекарство, которое замедляет старение, будет у нас уже в ближайшие 10 лет», - заметил Стил.

В настоящее время во всем мире ведутся бесконечные испытания на людях - ученые упорно работают над разработкой этого препарата. Эксперт добавил, что крайне маловероятно, что какие-либо прорывные лекарства, открытые в течение следующего десятилетия, продлят человеческую жизнь на столетие. Однако человечество уже на пути к этому.

«150-летние люди, ходящие вокруг и выглядящие как 20-летние. Звучит немного жутко», - считает ученый.

Стил подытожил, что видеть взрослых людей, ходящих вокруг совершенно здоровыми, без каких-либо сердечных заболеваний, артрита или рака, будет невероятно. Речь идет о пользе для здоровья и образа жизни.