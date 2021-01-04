В РФ ужесточили правила размещения организаций детского досуга в подвалах

С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые правила, по которым детские развлекательные и развивающие центры, а также помещения для праздников и спортивных мероприятий запрещено размещать в подвальных и цокольных этажах зданий, если это не было предусмотрено проектировщиками данных сооружений.

«Организации детского досуга (детские развивающие центры, детские развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий) запрещено размещать в подвальных и цокольных этажах, если это не предусмотрено проектной документацией», - указано в правилах противопожарного режима в РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Постановление правительства РФ действует до 31 декабря 2026 года включительно.