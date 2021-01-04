В России появится база данных злостных нарушителей ПДД

База данных особенно злостных нарушителей правил дорожного движения скоро появится в Сети. Цифровую платформу готовит МВД России.

Как сообщается, новая база позволит различным компаниям, в числе которых окажутся также каршеринговые и такси, оперативно проверять водителей. При этом в ней будет содержаться информация не только о гражданах РФ, но и об иностранцах. В МВД предполагают, что проверки будут в первую очередь профилактическими.

Отметим, за 2020 год в России было зафиксировано около 160 миллионов нарушений - чаще всего, превышений скорости и несоблюдения предписаний дорожных знаков и разметки.