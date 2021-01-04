Число зараженных «британским» штаммом COVID-19 в Швейцарии выросло до 10 человек

В Швейцарии число инфицированных «британским» штаммом коронавируса увеличилось до 10 человек.

По словам властей кантона Женева, где на этой недели были диагностированы пять новых случаев, распространение инфекции происходит среди населения.

«Передача штамма имеет место в Женеве, речь не идет только о завезенных случаях», - пишет ТАСС со ссылкой на заявление.

Для замедления распространения инфекции местные власти намерены расширить перечень карантинных мер.

Первые случаи заражения «британским» штаммом коронавируса в Швейцарии были обнаружены в конце 2020 года. Все прибывшие в страну из ЮАР и Великобритании обязаны соблюдать 10-дневный карантин.

Незадолго до этого эпидемиолог Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала, что новый штамм COVID-19 может быть опасен для детей.