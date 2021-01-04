Кафе и рестораны возобновили работу в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге откроются двери заведений общественного питания, временно закрытых в праздничные дни. Приглашать посетителей можно будет с шести утра до 23 вечера.

В ночное время функционирование кафе и ресторанов по-прежнему будет запрещено. Соответствующую информацию озвучила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

Перед праздниками в Петербурге был закреплен ряд противоэпидемических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно первоначальному плану, до 10 января заведения города не должны были принимать посетителей. Смягченные правила были уточнены в канун Нового года, 30 января.

Ранее глава региона Александр Беглов сообщил, что рост числа новых заражений COVID-19 в городе смогли приостановить. Добиться позитивного изменения в статистике заболеваемости удалось, в частности, благодаря соблюдению мер, предписанных Роспотребнадзором.