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Депутат Рады предупредил о последствиях отказа от российской вакцины

Ян Брацкий
09:08 03.01.2021
Ранее производитель вакцины согласился передать украинской стороне необходимые технологии для самостоятельного производства лекарства от коронавируса.
Депутат Рады предупредил о последствиях отказа от российской вакцины
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Globallookpress

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива предупредил о тяжелейших последствиях отказа официального Киева от российской вакцины «Спутник V». Безрадостные перспективы политик описал на своей странице в социальной сети, предупредив, что действия ответственных чиновников наносят существенный урон системе национального здравоохранения.

Кива резко раскритиковал решение главного санитарного врача Украины, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко и председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, которые выступили за отказ в регистрации российского лекарства. Своими действиями, считает Кива, они пытаются выслужится перед Вашингтоном.

«Мы хорошо помним, как эти два афериста в начале 2020 года, заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством», - написал Кива на своей странице в Facebook.

Ранее Харьковская компания «Биолек» обратилась в Минздрав Украины с заявлением о государственной регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что разработчик вакцины «Спутник V» разрешил передачу украинскому предприятию технологии и клеточной линии для производства препарата. Он также отметил, что трансферт можно осуществить в течение 14 дней, а организация производства вакцины займет от трех месяцев до полугода. По состоянию на второе января на Украине зафиксировано 1 069 517 случаев заражения коронавирусом.

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