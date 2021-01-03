В России изменится порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами

С апреля этого года порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами будет изменен.

Приказ МВД определил ряд оснований для отказа в приеме экзамена в подразделениях ГИБДД в группах от автошкол. К примеру, основаниями для отказа в назначении места и даты проведения испытания будут являться отсутствие сведений об учебной группе, а также отсутствие у самой организации лицензии на осуществление образовательной деятельности.

При наличии подобных оснований экзаменационное подразделение ГИБДД будет направлять в автошколу уведомление с обоснованием причин отказа через заказное письмо.

Приказом ведомства предусмотрено, что автошколы в течение пяти дней с момента начала обучения должны будут передавать в полицию информацию об обучающихся, передает ТАСС.

Сведения будут вноситься должностным лицом в информационную систему, предназначенную для обеспечения деятельности подразделений Госавтоинспекции.

Кроме того, МВД с апреля будет проверять информацию о наличии у кандидатов в водители медицинских противопоказаний или ограничений к управлению автомобилем.