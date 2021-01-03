В Москве из-за непогоды задержаны десятки авиарейсов

В московских аэропортах снова задерживают авиарейсы. Во Внуково не смогли вовремя улететь пассажиры семи рейсов, в Домодедово задерживаются вылеты 11 воздушных судов, в Шереметьево от графика отстают экипажи 12 самолетов, еще три рейса пришлось отменить, сообщает «360».

Самые массовые в этом году задержки авиарейсов были отмечены 31 декабря, когда в аэропортах Москвы из-за непогоды пришлось задержать и отменить 149 рейсов.

Пассажирам советуют заранее уточнять актуальное время вылета и прилета на стойках информации, а также на сайтах аэропортов, где расписание предоставляется в режиме реального времени.