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Курс биткоина обновил исторический максимум

Виктория Ивашечкина
09:10 03.01.2021
Днем ранее стоимость криптовалюты последовательно преодолела три отметки - 30, 31 и 32 тысячи долларов.
Курс биткоина обновил исторический максимум
© Фото: Md Ashraful Islam, Pixabay

По данным торгов, стоимость биткоина превысила 34 тысячи долларов. Таким образом, был обновлен исторический максимум.

По состоянию на 08:30 утра по МСК на крупнейшей криптовалютной бирже стоимость установилась на отметке 34 102 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, где высчитывают среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 16,56%, до 34 193 долларов. 

В субботу, 2 января, в течение дня стоимость криптовалюты последовательно преодолела три отметки - 30, 31 и 32 тысячи долларов.

А в последний день 2020 года стоимость биткоина поднялась до 29 тысяч долларов и продолжила побивать исторические рекорды.

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