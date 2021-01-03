Аналитик оценил отказ норвежской компании от сертификации «Северного потока - 2»

Европейские компании не рискнут ослушаться США и рассчитывать на то, что они останутся активными участниками проекта строительства газопровода «Северный поток - 2» не приходится. Таким мнением поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, на это указывает весь прежний опыт санкционной политики Вашингтона в Европе.

«Даже если сам Евросоюз будет давать гарантии, что будут найдены инструменты обхода санкций, все равно европейские коммерческие компании не пойдут на нарушение запретов», - цитирует эксперта RT.

Ранее стало известно, что норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) отказалась сертифицировать трубопровод из-за риска попасть под рестрикции Белого дома. Комментируя данное решение, Юшков отметил, что наилучшим выходом из сложившийся ситуации будет привлечение российской компании.

Перспективы возможного отказа Германии от реализации проекта не остались без реакции в бундестаге. Так, депутат Вальдемар Гердт назвал это самоубийством. Политик добавил, что даже после начала газовых поставок из России его страна будет испытывать существенный энергодефицит, поэтому возможная отмена реализации проекта - «полный абсурд, полный бред».

«Северный поток - 2» - проект магистрального трубопровода, который прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Проектная мощность двух нитей газопровода составляет 55 миллиардов кубометров топлива в год. Против строительства активно выступают США, Украина и страны Прибалтики.