В Петербурге снизилось количество госпитализаций больных COVID-19

В Санкт-Петербурге заметно улучшилась ситуация с коронавирусной инфекцией. За минувшую неделю число тяжелых случаев заболевания сократилось примерно на треть. Соответственно - стало меньше госпитализаций. В больницах увеличилось количество резервных коек для ковидных пациентов. Сейчас свободно более трех тысяч мест. Это четверть от всех имеющихся.

Учитывая все это, власти города понемногу смягчают ограничительные меры. С завтрашнего дня заработают кафе и рестораны - с шести часов утра и до 23:00. Седьмого января откроются театры, но залы должны быть заполнены не более, чем на 25 процентов.

Ослабляет коронавирусный режим и Калининградская область. С сегодняшнего дня там разрешено обслуживание посетителей в заведениях общепита с шести утра до девяти вечера. Они также могут готовить еду на вынос. По всей стране активно идет вакцинация. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, уже привились 800 тысяч человек. В регионы доставлено более полутора миллионов доз вакцины.

Борьба с COVID-19 ведется и за океаном. Прививку от коронавируса сделала будущий вице-президент США Камала Харрис. Ей ввели первую дозу препарата компании «Модэрна». Как и в случае с Джо Байденом, вакцинацию транслировали в прямом эфире. Харрис улыбалась, уверяла, что не чувствует никакого дискомфорта и призывала всех последовать ее примеру.

Однако некоторые пользователи социальных сетей ей не поверили. В Twitter появились сообщения, что вакцинация Харрис - это всего лишь спектакль, разыгранный на камеру, и что медсестра как-то странно держит иглу. В общем, сейчас, в комментариях чуть ли не по секундам разбирают это видео.

Между тем, число заболевших растет и среди них оказался известный телеведущий 87-летний Ларри Кинг. Как сообщает CNN, со ссылкой на источники, он лечится в одной из клиник Лос-Анджелеса. Ситуация осложняется тем, что у Кинга и без коронавируса множество серьезных проблем со здоровьем - в частности, диабет. Совсем недавно телеведущий перенес инфаркт и рак легких.