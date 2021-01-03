СМИ: Пенс поддержал республиканцев, намеренных оспорить итоги выборов

Вице-президент США Майкл Пенс поддержал инициативу республиканцев в Конгрессе оспорить на совместном заседании обеих палат законодательного органа нового созыва результаты выборов главы государства, сообщает издание The Hill.

В среду, 6 января, планируется утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В середине декабря прошлого года они объявили о победе Джозефа Байдена. Сам Пенс будет председательствовать во время процедуры.

По информации СМИ, второе лицо в государственной иерархии Штатов «разделяет обеспокоенность миллионов американцев по поводу фальсификаций и нарушений на выборах».

Около 140 однопартийцев Пенса и Дональда Трампа в нижней палате Конгресса намерены опротестовать на заседании решение коллегии. Также планируется, что 11 сенаторов выступят против сертификации результатов.

Напомним, 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила избрание демократа Джо Байдена президентом США. Он получил не менее 302 голосов против 232 у действующего главы государства республиканца Дональда Трампа.