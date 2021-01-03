Тренер рассказала, как похудеть после праздников

В дни новогодних праздников набрать лишний вес гораздо проще, чем его сбросить. Об этом рассказала тренер «Бегового сообщества» Вера Соснова. Она рекомендовала ограничить потребление калорий и сохранить физическую нагрузку.

«Помните, самое важное - самоконтроль. Конечно, это не так просто. Да, позвольте себе немного расслабиться, в чем-то отойти от привычного рациона, но не забывайте о физических нагрузках. Ведь калории будут поступать, а их расхода не будет», - отметила тренер в беседе с RT.

Не обязательно в праздничные дни идти в спортивный зал и заниматься там на тренажерах, добавила Соснова. Достаточно выполнять простые физические упражнения, делать зарядку или устроить легкую пробежку. Залог успешного похудения, считает она, в правильном балансе между питанием и тренировками. Это поможет не только успешно сбросить лишние килограммы, но и облегчит выход из праздников в психологическом плане.