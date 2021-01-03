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Врачи рассказали, как правильно ходить в баню зимой

Виктория Ивашечкина
07:11 03.01.2021
По словам специалистов, посещения парилки - это нагрузка для организма, и чтобы ее выдержать, нужно соблюдать ряд правил.
Врачи рассказали, как правильно ходить в баню зимой
© Фото: pixabay

Врачи назвали несколько важных правил посещения бани зимой. Специалисты отметили, что посещение парилки перед Новым годом - это давняя традиция и ритуал. При этом необходимо знать ряд особенностей. Ведь посещение бани - это нагрузка для организма, и необходимо постараться выдержать ее без неприятных последствий.

По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрея Тяжельникова, необходимо воздерживаться от парных процедур людям, которые имеют повышенное артериальное давление, различные заболевания кожных покровов, онкологические заболевания.

«С большой осторожностью следует посещать баню пожилым людям. Их не следует оставлять в парной без присмотра», - отметил Тяжельников, передает РИА Новости.

Также воздерживаться от процедур нужно беременным женщинам, людям с простудными заболеваниями в острой форме.

Тяжельников напомнил, что зимой баня особенно популярна, так как приятно после мороза погреться в тепле. При этом, если зайти сразу с холода, то это будет огромным стрессом даже для здорового человека.

В связи с этим, нужно прогреваться постепенно. Необходимо подольше посидеть в предбаннике, в первый раз заходить в парную совсем на короткое время.

Также, по словам врача, не следует резко выходить из парилки на мороз. Прыжки в сугробы подойдут далеко не всем. Более того, перед походом в баню полезно измерить давление. 

В свою очередь, главный нарколог департамента здравоохранения Москвы и министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн подчеркнул, что баня и алкоголь несовместимы.

«Это может быть даже не алкоголь, а какая-то обильная еда, большие физические нагрузки… Баня не совместима ни с чем», - подчеркнул Брюн.

Это связано с тем, что высокая температура - это возбуждение определенных систем организма: сердцебиение учащается, повышается температура тела. Более того, до посещения бани об алкоголе тоже придется на время забыть.

Диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что с совмещением бани и приемов пищи также нужно придерживаться некоторых правил.

Перед посещением парилки нельзя наедаться, после основного приема пищи должно пройти не менее полутора часов - двух часов. Также нельзя употреблять жирную и тяжелую пищу. Однако натощак также нельзя посещать баню. За час до мероприятия можно сделать легкий перекус в виде овощного салата или запеченного омлета.

Необходимо восстанавливать потери жидкости, связанные с обильным потоотделением. По словам Стародубовой, лучше всего для этого подходит обычная питьевая вода. Можно использовать и некрепкий чай с добавлением ароматных трав.

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