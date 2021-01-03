«Полный абсурд»: депутат бундестага прокомментировал возможный отказ от «Северного потока - 2»

В Германии назвали возможный отказ от строительства трубопровода «Северный поток – 2» самоубийством. Соответствующее заявление сделал депутат бундестага Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом «360».

«Отказ от «Северного потока – 2» – это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший», – сказал он.

Депутат добавил, что даже «Северный поток – 2» не покрывает потребности страны в энергии, а потому его возможная отмена – «полный абсурд, полный бред».

Ранее СМИ сообщили, что норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток – 2» после завершения его строительства из-за американских санкций.