«Полный абсурд»: депутат бундестага прокомментировал возможный отказ от «Северного потока - 2»
Вальдемар Гердт отметил, что в стране огромнейший недостаток энергии.
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В Германии назвали возможный отказ от строительства трубопровода «Северный поток – 2» самоубийством. Соответствующее заявление сделал депутат бундестага Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом «360».
«Отказ от «Северного потока – 2» – это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший», – сказал он.
Депутат добавил, что даже «Северный поток – 2» не покрывает потребности страны в энергии, а потому его возможная отмена – «полный абсурд, полный бред».
Ранее СМИ сообщили, что норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток – 2» после завершения его строительства из-за американских санкций.