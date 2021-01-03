Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Полный абсурд»: депутат бундестага прокомментировал возможный отказ от «Северного потока - 2»

Анна Касаткина
05:32 03.01.2021
Вальдемар Гердт отметил, что в стране огромнейший недостаток энергии.
«Полный абсурд»: депутат бундестага прокомментировал возможный отказ от «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

В Германии назвали возможный отказ от строительства трубопровода «Северный поток – 2» самоубийством. Соответствующее заявление сделал депутат бундестага Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом «360».

«Отказ от «Северного потока – 2» – это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший», – сказал он.

Депутат добавил, что даже «Северный поток – 2» не покрывает потребности страны в энергии, а потому его возможная отмена – «полный абсурд, полный бред».

Ранее СМИ сообщили, что норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток – 2» после завершения его строительства из-за американских санкций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.