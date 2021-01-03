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Новогоднее поздравление Путина на Украине стало популярнее, чем речь Зеленского

Роман Захаров
05:23 03.01.2021
Запрос «Поздравление Путина 2021» вошел в топ-10 в украинском сегменте Google, в то время как аналогичный запрос на Зеленского даже не попал в список.
Новогоднее поздравление Путина на Украине стало популярнее, чем речь Зеленского
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Поздравление президента РФ Владимира Путина в новогоднюю ночь на сервисе видеохостинга YouTube стало популярнее среди граждан Украины, чем праздничное обращение украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна».

По информации издания, накануне в украинском сегменте Google фраза на русском «С новым годом 2021» вдвое обошла аналогичный запрос на украинском языке и вошла в десятку самых популярных в стране запросов на 31 декабря. В списке также присутствуют еще два русскоязычных запроса «Новый год 2021» и «С наступающим».

«Поздравление Путина 2021» оказалось на седьмом месте, в то время как поздравление от Зеленского даже не вошло в десятку.

В топ-10 вошли также запросы «Московское время» и «Пугачева».

Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам стало самым продолжительным из его выступлений в канун Нового года. Длительность речи президента РФ составила шесть минут.

Первыми поздравление российского лидера увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского: там 2021 год наступил 31 декабря в 15:00 по московскому времени.

Путин подчеркнул, что уходящий год вместил в себя «груз нескольких лет», принес тревоги и материальные трудности, однако россияне проявили мужество. Он поблагодарил жителей РФ за отзывчивость и отметил, что испытания 2020 года им удалось преодолеть достойно.

Кроме того, глава государства выразил уверенность в скором возращении к привычной жизни до коронавируса. Также, по словам Путина, РФ вскоре сможет полноценно вернуться к решению своих задач.

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