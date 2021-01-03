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СМИ: американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с COVID-19

Анна Касаткина
04:08 03.01.2021
По словам источника из окружения, шоумен имел множество проблем со здоровьем за последние годы.
СМИ: американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с COVID-19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Популярный американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован в Лос-Анджелесе после положительного теста на COVID-19. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник, близкий к семье шоумена.

По словам собеседника агентства, за последние несколько лет у Кинга было множество проблем со здоровьем, и он «борется с этим, как чемпион». Так, в апреле 2019 года он перенес инфаркт и ему сделали ангиопластику, позже в том же году мужчину сразил инсульт.

Кроме того, в 2017 году ведущий сообщил, что прошел лечение от рака легких. После сердечного приступа в 1987 году у него обнаружили опухоль при ежегодном обследовании.

В 2020 году двое детей Кинга умерли с перерывом менее месяца – 65-летний сын Энди скончался от сердечного приступа в июле, в августе от рака легких умерла 52-летняя дочь Чайя.

Кинг с 1985 по 2010 годы вел на CNN собственное шоу Larry King Live. С 2013 года его передача Larry King Now выходит на Hulu и канале RT America. За свою карьеру Кинг провел более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. Ведущий два раза удостаивался премии Пибоди, получил «Эмми», у него также есть собственная звезда на «Аллее славы» в Голливуде.

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