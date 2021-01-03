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Обнаруживший Эболу ученый предупредил о появлении новой «Болезни X»

Анна Касаткина
04:46 03.01.2021
У нескольких пациентов в Африке проявились симптомы неизвестного заболевания.
Обнаруживший Эболу ученый предупредил о появлении новой «Болезни X»
© Фото: pixabay

Миру может угрожать опасная болезнь невыясненного происхождения. Симптомы «Болезни X» обнаружил у одной из пациенток в Конго ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых выявивший вирус Эбола.

У женщины проявились симптомы геморрагической лихорадки, среди которых диарея и повышенная температура, однако тесты на Эболу и другие известные заболевания дали отрицательные результаты. По словам руководителя медицинской службы района Ингенде Кристиана Бомпаланга, это уже не первый подобный случай.

Миру следует ждать появления новых зоонозов – инфекций, которые передаются от животного человеку, таких как желтая лихорадка, различные формы гриппа, бешенство, бруцеллез и болезнь Лайма, уточнил Муембе-Тамфум в беседе с CNN. Переносчиками такого типа инфекций часто выступают грызуны и насекомые, в прошлом это не раз становилось причиной эпидемий и пандемий. По мнению ученого, последствия новой болезни могут быть страшнее, чем у коронавируса.

Ранее о возможности появления новых пандемий предупредил футуролог из Японии. По его словам, после того, как ситуация с коронавирусом уйдет в историю, с человечеством останется «неприятная правда» – множество проблем со здоровьем у населения и нежелание менять свой образ жизни.

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