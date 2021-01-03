«Спали на полу со связанными руками»: освобожденные в Ливии российские моряки рассказали об условиях их содержания

Освобожденные в Ливии российские моряки рассказали, как к ним относились люди, удерживавшие их в плену. Так, по словам одного из россиян, представившегося Виктором Бодрягой, их всегда контролировала вооруженная охрана, а спать им приходилось связанными на полу.

«Это был оружейный прессинг. Мы постоянно под стволами, под автоматами. Сначала с нами общались нормально, давали еду, сигареты. А потом нас начали связывать на ночь и ночью мы находились в одной позе. Нельзя было менять позу... Мы спали на полу», - объяснил мужчина.

Все моряки при этом выразили благодарность МИД РФ и Сергею Лаврову в частности за весомый вклад в процесс их освобождения.

Ранее сообщалось, что трое освобожденных в Ливии российских граждан и один украинец прибыли в РФ. Все они были похищены несколько недель назад.