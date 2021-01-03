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Врач назвала симптомы отравления, требующие посещения врача

Анна Касаткина
03:22 03.01.2021
Залежавшиеся после новогоднего застолья блюда могут нанести вред организму, предупредила специалист.
Врач назвала симптомы отравления, требующие посещения врача
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look Globallookpress

Срок годности большинства блюд, которые готовят для новогоднего застолья, редко превышает сутки-двое. Поэтому употребление в пищу залежавшихся продуктов, особенно салатов, может легко привести к пищевому отравлению, предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Если симптомы отравления длились недолго, не наблюдалось повышения температуры и сильной слабости, тревожиться не стоит. Однако если симптомы затягиваются и протекают тяжело – необходимо обратиться к специалисту, сказала врач.

«Это может обозначать, что у вас в желудочно-кишечном тракте начинают расти условные патогены, которые могут нанести вред организму», – пояснила Дианова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, рвота при отравлении является неприятным, но хорошим признаком – она сигнализирует об очищении организма, а не о поступлении некачественного продукта внутрь, которое запускает другие процессы.

«Но даже если это единственный симптом отравления, рекомендуется все равно изменить стиль питания. Например, есть только отварное мясо и крупы, и только через несколько дней уже можно менять питание в сторону привычного», – уточнила специалист.

При диарее Дианова посоветовала пить минеральную воду, есть подсушенный хлеб и кашу из разваренного риса. При обострении панкреатита или холецистита следует исключить из рациона грубую клетчатку (капусту, черный хлеб) и соки, аккуратно подходить к потреблению свежих фруктов и овощей, кроме того, все блюда должны быть в виде суфле.

При отравлении также необходимо временно отказаться от сладкого и цитрусовых, рекомендованы ветрогонные сборы на основе укропа, ромашки, фенхеля, заключила специалист.

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