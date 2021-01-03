Двое французских военнослужащих погибли в Мали

Двое французских военнослужащих погибли в субботу во время спецоперации в Мали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.

По информации французских властей, машина, в которой находились военные, была подорвана самодельным взрывным устройством в районе Менака. В результате атаки также был ранен третий военнослужащий, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Франция проводит в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) антитеррористическую операцию «Бархан» с 2014 года. Данную миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции является борьба с терроризмом и стабилизация обстановки в регионе до уровня, при котором местное руководство сможет обеспечивать безопасность самостоятельно. За все время для участия в операции в Мали Франция отправила около четырех тысяч солдат и офицеров.