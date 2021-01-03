В Техасе пастор погиб во время стрельбы в церкви
Еще два человека были ранены в результате случившегося.
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В церкви на востоке американского штата Техас произошла стрельба. В результате происшествия погиб пастор церкви. Еще два человека получили ранения.
Инцидент случился в методистской церкви города Уайнона. Преступник, открывший огонь по людям, согласно информации властей города, был задержан. Об этом сообщает канал KLTV.
Ранее в городе Рокфорд в Соединенных Штатах три человека погибли в результате стрельбы. Еще трое пострадали. Участник произошедшего был задержан полицией.