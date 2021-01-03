В стране и мире В Техасе пастор погиб во время стрельбы в церкви Анна Берестовая Еще два человека были ранены в результате случившегося. © Фото: XinHua globallookpress В церкви на востоке американского штата Техас произошла стрельба. В результате происшествия погиб пастор церкви. Еще два человека получили ранения. Инцидент случился в методистской церкви города Уайнона. Преступник, открывший огонь по людям, согласно информации властей города, был задержан. Об этом сообщает канал KLTV. Ранее в городе Рокфорд в Соединенных Штатах три человека погибли в результате стрельбы. Еще трое пострадали. Участник произошедшего был задержан полицией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика