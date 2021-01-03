ВОЗ: число зараженных коронавирусом в мире превысило 83 миллионов человек
За минувшие сутки был подтвержден 740 221 случай заражения COVID-19.
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Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 83 322 449 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
За минувшие сутки был подтвержден 740 221 случай заражения COVID-19.
Всего за время пандемии наибольшее число инфицированных было зарегистрировано в Соединенных Штатах - свыше 36,3 миллиона случаев, а также в Европе - около 26,9 миллиона.
Число летальных исходов составило 1 831 412 человек.