В стране и мире ВОЗ: число зараженных коронавирусом в мире превысило 83 миллионов человек Светлана Головина За минувшие сутки был подтвержден 740 221 случай заражения COVID-19. © Фото: Radek Petrasek CTK Globallookpress Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 83 322 449 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения. За минувшие сутки был подтвержден 740 221 случай заражения COVID-19. Всего за время пандемии наибольшее число инфицированных было зарегистрировано в Соединенных Штатах - свыше 36,3 миллиона случаев, а также в Европе - около 26,9 миллиона. Число летальных исходов составило 1 831 412 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика