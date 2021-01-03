В Турции обнаружили 2500-летний храм Афродиты

В западной части Турции были найдены руины античного храма возрастом около 2500 лет. Обнаруженный группой ученых на полуострове Урла-Чешме памятник архитектуры был возведен в честь богини любви и красоты Афродиты.

Помимо храма шестого века до нашей эры на территории находились 35 древних поселений. Длительные раскопки производились в сотрудничестве с местными жителями, которые помогали исследователям оберегать артефакты от контрабандистов и охотников за сокровищами. Об этом пишет Daily Sabah.

Ранее в Иордании группа венгерских археологов обнаружила тронный зал, который, как полагают ученые, принадлежал библейскому царю Ироду. Пару колонн, поддерживающих крышу зала, удалось восстановить в процессе работ.