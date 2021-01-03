Зараженный COVID-19 Грачевский рассказал о своем состоянии

Заразившийся коронавирусом художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья.

«Начинаю здороветь», - рассказал кинорежиссер ТАСС.

О госпитализации Грачевского стало известно 27 декабря. В комментарии «Звезде» он отметил, что на протяжении нескольких дней у него держится высокая температура и кашель. В четверг, 31 декабря, состояние Грачевского ухудшилось и он был переведен в реанимацию.

Ранее друг художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Владимир Долинский рассказал, что Грачевский был подключен к кислороду, поскольку ему было тяжело дышать.