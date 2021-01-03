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Эксперт рассказал, чем опасна беспроводная зарядка для телефона

Роман Захаров
02:30 03.01.2021
Аналитик-исследователь цифровых продуктов «Роскачества» Эльвина Насибулина оценила слухи об опасности этих устройств.
Эксперт рассказал, чем опасна беспроводная зарядка для телефона
© Фото: CNET, YouTube

Любая техника, только появившаяся на рынке, в первое время окружена различными мифами. Исключением не стали и беспроводные зарядки.

Так, существуют легенды, согласно которым магнитное поле зарядки портит микросхемы, а сами зарядные устройства негативно влияют на здоровье пользователя или изнашивают аккумулятор. Однако, как рассказала агентству аналитик-исследователь цифровых продуктов «Роскачества» Эльвина Насибулина, эти мифы не всегда являются правдой.

«Некоторые основания под собой имеет только последнее: аккумулятор действительно сильно греется от такого способа зарядки, и потеря общей емкости аккумулятора при одном беспроводном заряде из-за повышенного нагрева почти вдвое выше, чем при классической проводной зарядке», - объяснила специалист в беседе с «Прайм».

Эксперт добавила, что на практике это значит, что батарея будет изнашиваться быстрее, хотя в целом разница не станет слишком значительной. 

В заключение Насибулина рекомендовала не совмещать обе зарядки одновременно, поскольку этот вариант ведет к перегреву аккумулятора.

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