В Норвегии усиливают ограничения из-за коронавируса

Власти Норвегии решили ужесточить ограничительные меры в стране, чтобы избежать новой «волны» распространения коронавируса. Об этом заявила премьер-министр Эрна Сульберг.

«Прошу всех приложить усилия, чтобы избежать новой волны пандемии», - приводит слова премьера Норвежское телеграфное бюро.

Гражданам страны рекомендовано в следующие две недели не приглашать гостей домой, собираться группами более пяти человек на улице. Кроме того правительство вводит запрет на продажу алкоголя в барах и ресторанах, а также на мероприятиях.

По последним данным ВОЗ, в Норвегии общее количество подтвержденных случаев инфицирование коронавирусом составляет 48 278 человек. За все время пандемии умерли 436 пациентов с COVID-19. В стране первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в конце февраля 2020 года.