Эксперты признали 2020 год одним из самых безопасных в истории гражданской авиации

Прошлый год признан одним из самых безопасных в истории гражданской авиации. К такому выводу пришли специалисты Aviation Safety Network - сервиса, который отслеживает авиационные происшествия по всему миру.

В исследовании, о котором говорится в Twitter компании, подчеркивается, что всего в 2020 году произошло 8 авиакатастроф, в которых погибли 315 человек.

Самым крупным авиационным происшествием стало крушение украинского Boeing-737 в Тегеране. Катастрофа произошла 8 января 2020 года. Тогда погибли 176 человек. Второе место - падение А320 в Карачи 22 мая, в результате которого скончались 97 пассажиров и членов экипажа и 1 человек на земле.

Эксперты Aviation Safety Network подчеркнули - это связано с пандемией коронавируса. Из-за закрытия границ число выполняемых рейсов сократилось почти наполовину.