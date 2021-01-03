Власти Санкт-Петербурга ожидают три «волны» COVID-19 после праздников

В Санкт-Петербурге во время новогодних праздников количество госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось. Но в городе ожидают три новые «волны» заболеваемости. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин.

По его словам, количество госпитализаций в Санкт-Петербурге снизилось на треть. Это связано с тем, что люди предпочитают находиться дома. Но ситуация может измениться в худшую сторону после возвращения людей из отпусков, отметил Елин.

«Нельзя успокаиваться. Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны. Посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», - приводит «Фонтанка» слова вице-губернатора.

В Санкт-Петербурге из-за роста количества заболеваний коронавирусом были введены жесткие ограничительные меры, несмотря на новогодние праздники. Не работают музеи, кинотеатры, театры и выставки, под запретом любые экскурсии. Введен особый график работы кафе и ресторанов.