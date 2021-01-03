В Карабах вернулись еще около 100 беженцев

В воскресенье, 3 января, в Нагорный Карабах вернулись еще порядка 100 беженцев. Как сообщили в министерстве обороны РФ, колонну с людьми сопровождали российские миротворцы.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены еще около 100 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 47 287 беженцев», - сказано в сообщении.

Урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, который с новой силой вспыхнул 27 сентября 2020 года, удалось в ночь с 9 на 10 ноября. Тогда лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное соглашение. С тех пор в зоне конфликта размещены российские миротворцы.