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В США приступил к работе новый состав Конгресса

Тамара Астапенкова
21:28 03.01.2021
На первую сессию в воскресенье собралась Палата представителей и Сенат.
В США приступил к работе новый состав Конгресса
© Фото: Guenter Fischer, imagebroker.com, Globallookpress

В США приступил к работе новый состав Конгресса, который был избран на выборах в ноябре. На первую сессию в воскресенье собралась Палата представителей и Сенат. Формально новый состав двух палат носит имя 117-го конгресса.

В Палате представителей свое большинство сохранили демократы. Сейчас у них 222 голоса против 211 у республиканцев. При этом в одном округе еще не определен победитель, а в другом избранный парламентарий скончался от коронавируса. По прогнозам, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси будет переизбрана на новый двухлетний срок.

Конгресс приступил к работе незадолго до общей сессии, которая назначена на 6 января. В ходе заседания должны быть утверждены результаты голосования выборщиков. Однако появилась информация, что республиканце в обеих палатах намерены выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков. Если это произойдет, то заседание будет приостановлено.

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