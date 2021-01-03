Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 впервые выведен на полную мощность

В воскресенье, 3 января, впервые был выведен на полную мощность новый энергоблок №2 Ленинградской АЭС-2. Об этом сообщил оператор всех российских атомных электростанций концерн «Росэнергоатом».

«Сегодня в 14.10 энергоблок выведен на номинальный уровень мощности: тепловая мощность - 3200 МВт; электрическая - 1165 МВт», - сказано в сообщении.

Отмечается, что на данном уровне мощности на энергоблоке продолжатся статические и динамические испытания.

Ленинградская атомная электростанция - крупнейшая в России по суммарной установленной электрической мощности и единственная с двумя типами реакторов. Она находится в городе Сосновый Бор в 40 километрах от Санкт-Петербурга.