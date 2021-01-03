Эпидемиолог назвал новую опасность «британского» штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса, который был выявлен в Великобритании, может быть опасен для детей. Такое мнение высказала эпидемиолог Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

«Распределение нового варианта коронавируса по сравнению с предыдущем, свидетельствует о том, что является опасным для тех, кто находится в группе от 0 до 9 лет и от 10 до 19 лет», - написала старший преподаватель университета в Twitter.

По мнению Гурдасани, именно в этой возрастной группе новый вариант коронавируса может спровоцировать симптомы. Также она считает, что дети могут стать источником заражения для взрослых, что в свою очередь увеличит рост заболеваемости.

Эпидемиолог назвала подобные выводы очень тревожными и призвала действовать безотлагательно. Она опасается, что ситуация в Великобритании может стать «намного хуже».

В середине декабря в Великобритании был зафиксирован новый штамм коронавируса, который на 70% заразнее обычного и имеет высокую скорость распространения.