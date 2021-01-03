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Друг Грачевского рассказал о состоянии госпитализированного с COVID-19 артиста

Иван Линдеманн
19:48 03.01.2021
По словам Владимира Долинского, говорить о выписке Грачевского пока рано.
Друг Грачевского рассказал о состоянии госпитализированного с COVID-19 артиста
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, чувствует себя лучше. Об этом сообщил его друг Владимир Долинский.

Но, как он рассказал РИА Новости, говорить о выписке артиста пока рано.

В больнице Грачевский находится с 27 декабря. Как ранее рассказал Долинский телеканалу «Звезда», 31 декабря артисту стало хуже, и его перевели в реанимацию. Позднее супруга Грачевского сообщила, что он находится в тяжелом состоянии.

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