Друг Грачевского рассказал о состоянии госпитализированного с COVID-19 артиста

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, чувствует себя лучше. Об этом сообщил его друг Владимир Долинский.

Но, как он рассказал РИА Новости, говорить о выписке артиста пока рано.

В больнице Грачевский находится с 27 декабря. Как ранее рассказал Долинский телеканалу «Звезда», 31 декабря артисту стало хуже, и его перевели в реанимацию. Позднее супруга Грачевского сообщила, что он находится в тяжелом состоянии.