В США озвучили свою версию происхождения коронавируса

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер назвал наиболее вероятную теорию возникновения коронавирусной инфекции. По его словам, самой «достоверной» теорией является утечка из лаборатории в Китае. Об этом пишет Daily Mail.

Такое заявление заместитель Трампа сделал во время конференции, посвященной обсуждению вопросов о подготовке специалистов ВОЗ к поездке в Ухань для выяснения причин возникновения пандемии COVID-19.

Издание отмечает, что свое заявление Поттингер не подкрепил никакими доказательствами, ссылаясь на размытые формулировки «по последним разведывательным данным». Он также предположил, что вирус мог вырваться наружу не только из-за утечки, но и аварии.

США неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о распространении вируса и искусственном происхождении COVID-19. Еще в мае американские СМИ распространили информацию, что якобы нулевым пациентом стал сотрудник лаборатории Института вирусологии в Ухане, в которой не велись разработки по биологическому оружию, а проводились серьезные исследования в области вирусологии.

Позднее Трамп дал поручения разведывательному управлению министерства обороны США и ЦРУ выяснить, скрывали ли власти КНР и ВОЗ информацию о начале пандемии COVID-19.