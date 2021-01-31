Пристальный взгляд назвали первым симптомом неизлечимой болезни

Одним из ранних симптомов болезни Паркинсона - медленно прогрессирующего дегенеративного заболевания центральной нервной системы - является изменение выражения лица. По словам ученых, взгляд человека становится чрезмерно внимательным и пристальным.

Как сообщает Express со ссылкой на данные Европейской ассоциации болезни Паркинсона, также ранний симптом сопровождается тем, что человек начинает реже моргать. Причина - поражение нервных клеток мозга, которые контролируют двигательные процессы.

Еще одним симптомом является потеря координации. Стоит обратить внимание, если при ходьбе одна из рук качается не в такт к телу. Признаками болезни Паркинсона также являются сгорбленная поза, онемение, покалывание, боль в шее или конечностях, мелкий почерк. У некоторых пациентов голос становится более мягким.