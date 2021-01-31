Врачи назвали неожиданный симптом смертельной формы рака

Изменение голоса может свидетельствовать о раке легких. К такому выводу пришли международные специалисты.

Как сообщает Express, в первую очередь, о наличии заболевания может свидетельствовать охриплость. Причиной ее возникновения является то, что опухоль стала давить на гортанный нерв, который находится в грудной клетке.

Иногда, отметили специалисты Фонда рака легких, это вызывает паралич, ослабление нерва или приводит к параличу голосовой связки.

Врачи напомнили, что к основным причинам возникновении рака легких относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию.