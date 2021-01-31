Врачи назвали неожиданный симптом смертельной формы рака
Этим признаком является охриплость голоса, к которой приводит опухоль в легких.
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Изменение голоса может свидетельствовать о раке легких. К такому выводу пришли международные специалисты.
Как сообщает Express, в первую очередь, о наличии заболевания может свидетельствовать охриплость. Причиной ее возникновения является то, что опухоль стала давить на гортанный нерв, который находится в грудной клетке.
Иногда, отметили специалисты Фонда рака легких, это вызывает паралич, ослабление нерва или приводит к параличу голосовой связки.
Врачи напомнили, что к основным причинам возникновении рака легких относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию.