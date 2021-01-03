Глава Псковской области доложил президенту РФ о ходе ликвидации последствий ледяного дождя

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе работ по ликвидации последствий ледяного дождя, в результате которого без света остались более 20 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Губернатор отметил слаженную работу всех служб, прежде всего МЧС. В настоящее время без электроэнергии остаются около 6 тысяч человек. Окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру завтрашнего дня», - говорится в сообщении.

Накануне в Минэнерго сообщали, что из-за налипания на провода мокрого снега, без света остались более тысячи населенных пунктов. За прошедшие сутки восстановили электроснабжение в 80% поселений. В регион прибывают специалисты из соседних областей.