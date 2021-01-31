С сегодняшнего дня россияне могут записаться на прививку от COVID-19 на портале госуслуг

С сегодняшнего дня, 31 января, россияне смогут записываться на вакцинацию через портал госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

С 18 января в тестовом режиме была организована запись на прививку от коронавируса на госуслугах и в мобильном приложении для регионов.

По словам Дмитрия Чернышенко, записаться на портале сможет любой россиянин. Если гражданин не был зарегистрирован на госуслугах, то он сможет легко зарегистрироваться через мобильный телефон. Для записи человеку нужно будет указать свои имя, фамилию и отчество, а также СНИЛС и полис ОМС.

Вице-премьер добавил, что на госуслугах можно записываться и на второй этап вакцинации. При этом система автоматически предложит даты не ранее чем через 21 день. Чернышенко отметил, что система предложит вести дневник самонаблюдения на портале или в мобильном приложении. После получения двух компонентов вакцины можно будет оформить электронный сертификат.

Ранее Владимир Путин дал поручение правительству совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» доложить об организации для россиян записи на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуги. Также было поручено проработать возможность получать через портал уведомления о результатах тестирования.